خوفا من سيناريو زيزو.. الزمالك يسرع لتجديد ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:27 مساءً - في تحرك استباقي للحفاظ على قوام الفريق، يسعى مسؤولو الزمالك لتأمين بقاء الثنائي أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد، من خلال تسريع خطوات تجديد عقديهما، خشية تكرار سيناريو رحيل أحمد سيد زيزو بشكل مجاني في وقت سابق.

الزمالك يستهدف تجديد عقد فتوح وعبدالمجيد

وبحسب ما ذكرته تقارير إذاعية، فإن إدارة النادي بدأت بالفعل مفاوضات جادة مع اللاعبين من أجل حسم ملف التجديد مبكرًا، ضمن خطة تهدف للحفاظ على الركائز الأساسية داخل الفريق.

خطة الزمالك لتأمين نجومه

ويأمل مسؤولو الزمالك في تجديد عقود اللاعبين بعقود طويلة الأمد، لضمان استمرارهما مع الفريق، مع وضع آلية تتيح الاستفادة المالية حال وصول عروض احتراف خارجية، بدلًا من رحيلهما دون مقابل.

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا واضحًا من أحمد فتوح، خاصة خلال مشاركته في المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره منتخب إسبانيا، حيث قدم أداءً دفاعيًا مميزًا أمام النجم الشاب لامين يامال.

ويأتي تحرك الزمالك في ظل تخوف الإدارة من دخول أندية مثل الأهلي وبيراميدز في مفاوضات مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ما يدفع النادي للتحرك سريعًا لغلق هذا الملف والحفاظ على استقرار الفريق.