رسميًا.. منع دخول المقيمين مكة المكرمة بدون تصريح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:19 مساءً - بدأت السلطات السعودية، اعتبارًا من اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، تطبيق قرار منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية المبكرة لموسم الحج.

وأعلنت مديرية الأمن العام، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 25 شوال 1447هـ، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط شاملة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول إلى مكة المكرمة وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين خلال الفترة المقبلة.

السعودية تشدد إجراءات تنظيم دخول مكة المكرمة قبل موسم الحج

يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز إدارة الحشود خلال موسم الحج، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تقليل الازدحام داخل العاصمة المقدسة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأكدت الجهات الأمنية أن تنظيم الدخول يسهم في تسهيل تنقل الحجاج داخل المدينة، ويتيح للجهات المعنية تقديم الخدمات بكفاءة أعلى، خاصة مع تزايد أعداد القادمين لأداء المناسك.

كما شددت على أن الالتزام بالتعليمات الجديدة أمر إلزامي، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يضمن تطبيق الأنظمة وتحقيق الانضباط العام.

الفئات المسموح لها بدخول مكة المكرمة وفق الضوابط الجديدة

أوضحت مديرية الأمن العام أن القرار يستثني عددًا من الفئات التي يُسمح لها بدخول مكة المكرمة، شريطة تقديم وثائق رسمية تثبت أحقيتهم.

وتشمل هذه الفئات، المقيمين الحاصلين على تصاريح عمل داخل العاصمة المقدسة، أو من يحملون هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، بالإضافة إلى الحاصلين على تصاريح حج رسمية.

ويأتي هذا الاستثناء لضمان استمرار الأعمال والخدمات الحيوية داخل المدينة، دون التأثير على خطط تنظيم الحشود خلال الموسم.

إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا عبر أبشر ومنصة تصريح

في السياق ذاته، أكدت مديرية الأمن العام أن إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم بشكل إلكتروني بالكامل، عبر التكامل مع المنصة الرقمية "تصريح".

ويتم ذلك من خلال منصتي "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم"، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

ودعت الجهات المختصة جميع المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات، والتأكد من استخراج التصاريح اللازمة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن نجاح موسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.