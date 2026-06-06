المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نرى فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 12:30 صباحاً - تحدثت ماريا زاخاروف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن فرص التعاون الاقتصادي بين روسيا وشركات دول الجنوب العالمي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة القاهرة الإخبارية، إنها يمكنها القول إن روسيا تطور علاقاتها مع مصر، وتقوم بذلك بنجاح، متابعة: «نحن نرحب دائماً برجال الأعمال المصريين ومجتمع الأعمال المصري للحضور إلى روسيا وإبرام الصفقات مع الجانب الروسي».

منتدى سانت بطرسبرج يعكس نتائج التعاون الاقتصادي المثمر

وتابعت: «أبوابنا مفتوحة دائماً أمام مصر، وبطبيعة الحال نرى فرصاً كبيرة للتعاون في المستقبل مع مصر، وكذلك مع دول المنطقة، لذلك أنتم موضع ترحيب دائم».

وواصلت: «أنتم اليوم هنا في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، وتشاهدون بأنفسكم النتائج المثمرة التي يمكن تحقيقها، لدينا العديد من المجالات التي يمكن أن تحقق لكم فوائد ومكاسب مهمة».