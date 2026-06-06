أخبار اليمن : مركز الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس

مركز الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمستوّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواءً صحوة مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين "36 - 43 درجة مئوية"، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الصحراوية ما بين "37 - 45 درجة مئوية"، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، ناصحًا بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وحذّر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، كما حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار.