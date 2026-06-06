إبراهيم حسن: 11 تبديلاً فى ودية مصر والبرازيل.. والمنتخب بالقميص الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 12:30 صباحاً -

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن التغييرات في المباراة الودية التي تجمع مصر والبرازيل ستكون 11 لاعبا، وذلك في المواجهة المقرر لها السادسة مساء بتوقيت أوهايو بامريكا. الواحدة صباح الأحد 7 يونيو، بتوقيت مصر.

أضاف حسن، أن منتخب مصر سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب البرازيل القميص الأصفر.

منتخب مصر يخوض تدريبه الرئيسي بإستاد هانتينجتون بانك استعداداً لودية البرازيل

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الرئيسي بإستاد هانتينجتون بانك، بكليفلاند الأمريكية، والمستضيف لودية المنتخب أمام البرازيل، المقرر لها الواحدة صباح غد الأحد - بتوقيت القاهرة - في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وينطلق مران منتخب مصر في الخامسة والنصف، مساء، بتوقيت مدينة أوهايو الأمريكية، الثانية والنصف صباح السبت، بتوقيت القاهرة.