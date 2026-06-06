إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ابتداءً من يوم غد السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي استنادًا إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (20) لسنة 1447هـ 2026م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 1447هـ.
وأهابت برؤساء وحدات الخدمة العامة تفعيل الدور الرقابي على حالة الانضباط الوظيفي،مشددة على التوجيه للمختصين في إدارات الموارد البشرية للتقيد بترحيل نتائج الدوام الرسمي من خلال النظام الإلكتروني الموحد للمواد البشرية وتسهيل المهام لفرق تفقد الانضباط الوظيفي في الوحدات المستهدفة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
المصدر _سبأ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق