أخبار اليمن : إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية

إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنيةأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ابتداءً من يوم غد السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي استنادًا إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (20) لسنة 1447هـ 2026م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 1447هـ.

وأهابت برؤساء وحدات الخدمة العامة تفعيل الدور الرقابي على حالة الانضباط الوظيفي،مشددة على التوجيه للمختصين في إدارات الموارد البشرية للتقيد بترحيل نتائج الدوام الرسمي من خلال النظام الإلكتروني الموحد للمواد البشرية وتسهيل المهام لفرق تفقد الانضباط الوظيفي في الوحدات المستهدفة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.

المصدر _سبأ