لعشاق الدراما الهندية.. أحدث تردد لقناة زي ألوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:42 مساءً - عززت قناة زي دراما الهندية حضورها بين أشهر القنوات الترفيهية المجانية، وذلك لتقديمها محتوى متنوع ومميز للدراما الهندية المدبلجة والمسلسلات العربية مع تقديم برامج عائلية تناسب الجميع وتزيد من شهرتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة زي الوان على النايل سات

التردد: 11277.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚ .

جودة الصورة: HD.

معامل الاستقطاب: عمودي (V).

تردد Zee Alwan على عرب سات بدر 6

التردد: 11862.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾ .

جودة الصورة: HD.

أبرز مسلسلات قناة زي ألوان Zee Alwan

تقدم قناة زي دراما باقة ضخمة من المسلسلات الحصرية والقديمة من الدراما الهندية التي تلقى إعجاب المشاهدين العرب، إضافةً إلى برامج الطبخ التي تعرضها والمسابقات والمنوعات.