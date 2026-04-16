هند الضاوي: تراجع دعم أوروبا لإسرائيل نتيجة بداية نظام عالمي متعدد الأقطاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:30 صباحاً - أكدت الاعلامية هند الضّاوي أن مواقف العديد من الدول الأوروبية تشهد تحولًا لافتًا تجاه إسرائيل، رغم كون أوروبا الحليف الأقدم والأقرب لها حتى قبل الدعم الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعكس متغيرات دولية عميقة في بنية النظام العالمي.

دور اوروبا في دعم اسرائيل

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أوروبا كانت صاحبة الدور التاريخي في جلب اليهود إلى المنطقة، عبر بريطانيا بدعم ومساندة فرنسا، لافتة إلى أن أول وعد بإقامة دولة لليهود على أراضٍ عربية، وتحديدًا في القدس، ارتبط بفكرة فرنسية تعود إلى عهد نابليون بونابرت.

الوضع بعد حرب غزة

وأضافت هند الضاوي أن ما بعد الحرب على غزة شهد تغيرًا في المواقف، حيث صوّتت فرنسا لصالح قيام الدولة الفلسطينية، في مؤشر واضح على إعادة تقييم السياسة الأوروبية تجاه الصراع، كما تعرضت رئيسة وزراء إيطاليا لهجوم حاد داخل البرلمان بسبب موقفها من إسرائيل.

وأكدت هند الضّاوي أن فكرة تراجع شرعية كيان أُنشئ بدعم دول كبرى لم تعد مستبعدة، في ظل التحولات الدولية الراهنة، وتغير النظام العالمي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن العالم يتجه تدريجيًا نحو نظام متعدد الأقطاب يعيد رسم التحالفات وموازين القوى.