تعرف على مواعيد امتحانات آخر السنة لجميع صفوف النقل والثانوية العامة و3 إعدادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:30 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

 

 

ـ ينطلق امتحان شهر أبريل لصفوف النقل أو امتحان الشهر الثانى من تقييمات الترم الثاني للطلاب يوم 2 مايو المقبل حتى 7 من نفس الشهر.

 

ـ تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل 11 مايو المقبل.

 

ـ تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية لصفوف النقل بداية من 16 مايو حتى 24 من نفس الشهر.

 

ـ تنطلق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية نهاية مايو.

 

ـ تنطلق امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 16 مايو فى الفرصة الأولى حتى 20 يونيو المقبل.

 

ـ تبدأ امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من 4 حتى 22 يوليو 2026.

 

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو حتى 16 يوليو 2026.

 

ـ يبدأ التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائى من يوم 20  أبريل الجارى.

 

 

 

اسماعيل الماحي

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا