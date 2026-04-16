مباحثات بين مصر وإريتريا لدعم التكامل في قطاع الدواء والرقابة الصحية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 12:13 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا حكوميًا رفيع المستوى من جمهورية إريتريا برئاسة هاجوس جيبرهويت، مستشار الرئيس الإريتري للشئون الاقتصادية، وعضوية نصير الدين محمد صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وبحضور السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصري، في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاع الدوائي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بالوفد الإريتري، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، بما يدعم تطوير النظم الصحية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في المنظومة الدوائية المصرية جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل يستهدف ضمان إتاحة دواء آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإريتري عن تقديرهم لما وصلت إليه هيئة الدواء المصرية من تطور تنظيمي متقدم، مشيدين بوصول مصر إلى مستوى النضج الثالث (ML3) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، والذي يعكس قوة الإطار الرقابي المصري وثقة المؤسسات الدولية في كفاءة المنظومة الدوائية.

كما تناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة الوطنية للأدوية والأغذية بإريتريا (NMFA)، خاصة في مجالات تسجيل المستحضرات الدوائية والرقابة على الجودة وبناء القدرات التنظيمية، بما يسهم في دعم تطوير القطاع الدوائي وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة الإقليمية المتقدمة لهيئة الدواء المصرية باعتبارها أحد النماذج التنظيمية الرائدة في القارة الأفريقية، ودورها الفاعل في دعم تطوير الأنظمة الدوائية وتعزيز نفاذ المستحضرات الآمنة والفعالة.

