"الإعلاميين" تمنع محمد عبدالجليل ومحمد فاروق من الظهور وتستدعى هاني حتحوت للتحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:30 صباحاً - أصدر النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين مجموعة من القرارت الضابطة للمشهد الإعلامي وتحديدا الإعلام الرياضي وجاءت القرارات كالتالي:

١- منع ظهور محمد عبدالجليل مقدم برنامج (جاليليو ) على قناة الزمالك لمخالفته قانون النقابة ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

٢- منع ظهور محمد فاروق مقدم برنامج (البريمو )على شاشة قناة تن وذلك لمخالفته قانون النقابة ٩٣ لسنة ٢٠١٦ وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

٣- استدعاء الإعلامي هاني حتحوت برنامج (مودرن سبورتس )قناة MTIللتحقيق في مقر النقابة.

جاءت قرارات النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة وتقرير الإدارة العامة للقيد والتصاريح.

وحذر الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة الإلتزام بإنفاذ قانون النقابة وكذا الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لضمان المهنية وتجنب رتكاب أي خروقات مهنية تؤثر سلبا مكانة الوسيلة والمسيرة المهنية للإعلامي.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه بأنه وفي إطار استمرار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم سيتم إخطار المجلس رسميا بهذه القرارات لاتخاذ مايراه وفقا لقانونه ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ تجاه الوسائل الإعلامية.