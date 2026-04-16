5 أهداف مثيرة فى تقدم ريال مدريد على بايرن ميونخ 3 - 2 بالشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:30 صباحاً - تفوق ريال مدريد على مضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة 3 - 2 مع نهاية الشوط الأول من المواجهة المثيرة، المقامة حاليا على ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

البايرن ضد الريال

بدأ ريال مدريد التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه التركي أردا جولر، بعد مرور 35 ثانية على بداية اللقاء.

وتعادل الكسندر بافلوفيتش سريعا لفريق بايرن ميونخ من ضربة رأسية في الدقيقة السادسة.

ومنح جولر التقدم من جديد للفريق الملكي في الدقيقة 29 من تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

ونجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 38.

وسجل كيليان مبابي ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

تشكيل البايرن ضد الريال

تشكيل بايرن ميونخ

- حراسة المرمى: نوير.

- الدفاع: أوباميكانو، تاه، لايمر وستانسيتش.

- الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وجنابري.

- الهجوم: لويس دياز، هاري كين ومايكل أوليس.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ترينت، ميليتاو، روديجر وميندي.

الوسط: فالفيردي، بيلينجهام وجولر.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي ودياز.

البايرن ضد الريال في دوري أبطال أوروبا

وتحمل المباراة طابع «رد الاعتبار» بالنسبة للفريق الملكي، بعدما حسم الفريق البافاري لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 1 - 2، في مباراة شهدت تألق الحارس مانويل نوير، إلى جانب بصمة هجومية حاسمة من هاري كين ولويس دياز، بينما سجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد الوحيد، ليُبقي على آمال فريقه قائمة قبل موقعة الحسم في ميونخ.

كما ستحدد المباراة ملامح مصير موسم ريال مدريد الذي يواجه خطر فقدان لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة في ظل اتساع الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط، بينما ودع الفريق الملكي منافسات كأس ملك إسبانيا مبكراً.

مباراة البايرن ضد الريال

ويدخل ناديا بايرن ميونخ وريال مدريد اللقاء في قمة الجاهزية الفنية؛ إذ يعوّل بايرن ميونخ على قوته الهجومية وصلابته على أرضه، في حين يتمسك ريال مدريد بخبرته الكبيرة في البطولة وقدرته المعهودة على قلب الموازين في المواجهات الكبرى، خاصة بوجود لاعبين قادرين على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا مهمًا ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب «سانتياجو برنابيو» ليضع قدمًا في نصف النهائي، مستفيدًا من أفضلية الأرض والجمهور في لقاء الإياب، كما يسعى لتكرار إنجاز إقصاء ريال مدريد أوروبيًا لأول مرة منذ عام 2012.