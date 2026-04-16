الصومال.. مقتل 54 عنصراً من "الشباب"أعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 54 عنصرا من حركة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة وجرح آخرين في سلسلة من الغارات الجوية المركزّة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت معاقل وتجمعات الحركة في عدة أقاليم بجنوب ووسط البلاد وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصومالية صونا.

وأوضح أن العمليات العسكرية شملت ست غارات جوية استهدفت مواقع استراتيجية في مناطق تردو بإقليم هيران وأوغنجي بإقليم شبيلي السفلى ودينوناي بإقليم باي، بالإضافة إلى منطقة قومبي بإقليم جوبا السفلى.

وذكر مصدر عسكري أن الغارات نجحت في تدمير مستودع إمداد رئيسي وقواعد لوجستية، مما أدى إلى إضعاف القدرات العملياتية للحركة وشلّ حركتها ومنعها من تنظيم هجمات كانت تستهدف أمن وسلامة الصوماليين.

وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود المتواصلة للجيش الصومالي للقضاء على فلول حركة الشباب وتدمير قدراتها القتالية.