الصومال.. مقتل 54 عنصراً من "الشباب"
أعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 54 عنصرا من حركة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة وجرح آخرين في سلسلة من الغارات الجوية المركزّة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت معاقل وتجمعات الحركة في عدة أقاليم بجنوب ووسط البلاد وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصومالية صونا.
وأوضح أن العمليات العسكرية شملت ست غارات جوية استهدفت مواقع استراتيجية في مناطق تردو بإقليم هيران وأوغنجي بإقليم شبيلي السفلى ودينوناي بإقليم باي، بالإضافة إلى منطقة قومبي بإقليم جوبا السفلى.
وذكر مصدر عسكري أن الغارات نجحت في تدمير مستودع إمداد رئيسي وقواعد لوجستية، مما أدى إلى إضعاف القدرات العملياتية للحركة وشلّ حركتها ومنعها من تنظيم هجمات كانت تستهدف أمن وسلامة الصوماليين.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود المتواصلة للجيش الصومالي للقضاء على فلول حركة الشباب وتدمير قدراتها القتالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصومال.. مقتل 54 عنصراً من "الشباب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.