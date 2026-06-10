برشلونة يرسل للنادي الأهلي طلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 10:23 مساءً - تلقى النادي الأهلي مخاطبات رسمية من نادي برشلونة الإسباني بشأن تفعيل بند شراء الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني.

ويأتي تحرك برشلونة في إطار رغبته بالحفاظ على خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعدما نجح حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة، ليصبح أحد أبرز المواهب الواعدة التي تحظى بمتابعة داخل قطاع الناشئين بالنادي الإسباني.

حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب

وتسود حالة من الارتياح داخل القلعة الحمراء بعد التطور اللافت الذي حققه اللاعب، حيث يُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالأهلي، ونجح في كتابة اسمه ضمن أبرز اللاعبين المصريين الشباب المحترفين في أوروبا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الناديين لحسم كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال اللاعب بصورة نهائية، في ظل تمسك برشلونة باستمرار مشروعه مع النجم المصري الشاب، الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء المرشحة لمستقبل واعد في الكرة الأوروبية.

ويواصل حمزة عبد الكريم صناعة التاريخ، بعدما أصبح أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في كأس العالم، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الواعدة التي تحظى باهتمام واسع من الجماهير المصرية.