وفاة الفنان عبد العزيز مخيون رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما.وأعلن الناقد طارق الشن إقرأ المزيد

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 80 عاما.

وأعلن الناقد طارق الشناوي الخبر وكتب عبر حسابه على Facebook: "البقاء لله رحل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون قبل دقائق، ظل في الميدان حتى اللحظة الأخيرة يشارك في الأعمال الفنية ولا تعنيه أبدا مساحة الدور ولكن القيمة التي يحققها العمل الفني، وداعا عبد العزيز مخيون عاشق الفن الذي ترك لنا بصمات لا تمحى على شاشتي التلفزيون والسينما وخشبة المسرح وميكروفون الإذاعة".

وتم تشييع جنازة عبد العزيز مخيون عقب صلاة العصر من مسقط رأسه البحيرة.

وكان عبد العزيز مخيون تعرض لوعكة صحية قبل أيام بعد أزمة تنفسية حادة تعرض لها، وتم نقله إلى المستشفى بعد اصابته بالتهاب رئوي.

عبد العزيز مخيون من مواليد 3 يونيو 1946، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شارك عبد العزيز مخيون في أكثر من 190 عملا منها "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا" و"الشهد والدموع" و"الجماعة".

وكان آخر أعمال عبد العزيز مخيون مشاركته في موسم رمضان 2026 بمسلسل "إفراج".