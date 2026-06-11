تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

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تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

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تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

 احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، مساء اليوم، بتجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر.

وبكت دنيا سمير غانم خلال كلمتها أثناء الاحتقالية بتجديد التعيين، قائلة:" وأشكر أهلي الله يرحمهم لأنهم علموني الحب والعطاء غير المشروط".

ويأتي تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة تقديرا لمجهودها في دعم قضايا الأطفال.

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد

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