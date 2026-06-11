احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، مساء اليوم، بتجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر.
وبكت دنيا سمير غانم خلال كلمتها أثناء الاحتقالية بتجديد التعيين، قائلة:" وأشكر أهلي الله يرحمهم لأنهم علموني الحب والعطاء غير المشروط".
ويأتي تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة تقديرا لمجهودها في دعم قضايا الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد تعيين دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بحضور ابنتها كايلا وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد مس إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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