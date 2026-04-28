غيابات وإصابات مؤثرة.. تعرف على حالة الأهلي قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مساءً - تنتظر الجماهير المصرية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك كواحدة من المباريات التقليدية التي تجذب انتباه الجماهير المصرية من القطبين، حيث من المقرر أن تلعب المباراة مساء الجمعة المقبلة 1 مايو في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة وعلى ستاد القاهرة الدولي.

أبرز تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة

يستعد كل من الفريقين الأهلي والزمالك لخوض مباراة قوية على أرض ستاد القاهرة الدولي، حيث يخوض الأهلي المباراة برصيد 44 نقطة ثابتاً عند المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري بعد أن تلقى هزيمة كارثية أمس ضد بيراميدز في مباراة انتهت بنتيجة 3-0.

يلعب الأهلي المباراة القادمة أمام الزمالك بغيابات مؤثرة تظهر أبرزها في اللاعب يوسف بلعمري واللاعب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بينما يغيب محمد هاني بسبب الإيقاف وكذلك الحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المفترض أن تنطلق صافرة المباراة أمس الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وينتظر أن تعرض على شبكة قنوات أون سبورتس الرياضية بشكل حصري على أن تعرض القناة ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة بمشاركة أبرز المحللين الرياضيين لتحليل لقطات المباراة.