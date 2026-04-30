بقيادة الدون.. اطّلع على نتيجة مباراة النصر ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - حسم الفريق الأول لكرة القدم نادي النصر قمة الجولة لصالحه بعدما تفوق على نظيره الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي بنتيجة 2-0، في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ملخص مباراة النصر ضد الأهلي في الشوط الأول

جاء الشوط الأول متوازنًا بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة دون خطورة حقيقية على المرمى، وسط تألق الحارسين في التصدي للمحاولات القليلة. كما شهدت الدقائق الأخيرة من النصف الأول جدلًا تحكيميًا، بعد مطالبة لاعبي الأهلي بركلة جزاء، قبل أن يقرر الحكم استمرار اللعب عقب العودة لتقنية الفيديو.

ملخص مباراة الأهلي ضد النصر الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المباراة بشكل واضح، وبدأ النصر في فرض سيطرته تدريجيًا، مستغلًا تراجع أداء الأهلي.

وفي الدقيقة 76، نجح كريستيانو رونالدو في كسر الجمود، بعدما سجل هدف التقدم برأسية رائعة، أشعلت أجواء اللقاء ومنحت فريقه الأفضلية.

حاول الأهلي العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، لكنه افتقد اللمسة الحاسمة أمام المرمى، في ظل صلابة دفاع النصر. وقبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 90، أطلق كينغسلي كومان رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثاني، ليؤكد انتصار فريقه.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا واشتباكات بين اللاعبين، في ظل ضغط الوقت ورغبة الأهلي في العودة، لكن المباراة انتهت بفوز مستحق للنصر، ليواصل ضغطه في صراع المنافسة على لقب الدوري.