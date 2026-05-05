تعرف على تفاصيل المباراة المنتظرة بين أرسنال وأتليتكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - تُقام الليلة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة بين فريقي أرسنال وأتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه الفريقين في مباراة قوية تحمل معنويات مرتفعة وآمال عالية لحجز مقعد في نهائي البطولة.

موعد مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

من المنتظر أن يتواجه فريق أرسنال مع فريق أتليتكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وعلى ملعب الإمارات ووسط حضور جماهيري قوي ينتظر المباراة بشدة.

يذكر أن المباراة الأخيرة بين الفريقين في الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وهو ما يجعل مباراة اليوم تحمل طابع خاص ورغبة قوية بالفوز من جانب الفريقين للتأهل للدور التالي، لذا من المتوقع أن تكون مباراة اليوم حافلة بالقوة والإثارة.