قبل أن تنطفئ أضواء الموسم.. نهائي كأس إيطاليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية والأوروبية مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة الإيطالية روما، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان ولاتسيو في نهائي بطولة كأس إيطاليا لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين لما تحمله من أهمية كبيرة في ختام الموسم الكروي.

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو الأسطورة في نهائي كأس إيطاليا مباشر

ويدخل إنتر ميلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدم موسمًا قويًا على مختلف الأصعدة، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية بفضل الأداء الجماعي المميز والصلابة الدفاعية التي ميزت الفريق طوال مشواره في البطولة.

ويطمح النيراتزوري إلى حصد لقب جديد يضاف إلى خزائنه، ويؤكد تفوقه المحلي هذا الموسم.

في المقابل، يخوض لاتسيو المباراة بطموحات كبيرة، مستفيدًا من إقامة النهائي على ملعب الأولمبيكو الذي يعد معقلًا للفريق في العاصمة روما. ويسعى لاتسيو إلى استغلال الدعم الجماهيري من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، خاصة أن مباريات الكؤوس غالبًا ما تحمل مفاجآت كبيرة.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة أبوظبي الرياضية، الناقل الرسمي لبطولة كأس إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

يمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر منصة ستارز بلاي للمشتركين في خدمة البث المباشر عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين، في ظل امتلاك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، ما يزيد من ترقب الجماهير لنهائي يعد بالكثير من الإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.