تردد قناة Arab Action الجديد 2026 لعشاق أفلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - إذا كنت من محبي الأفلام الأكشن الأجنبية والهندية، فيجب عليك تنزيل تردد Arab action TV، حيث تتميز القناة بعرض مجموعة كبيرة من أفلام هندية و أجنبية على مدار اليوم وبجودة عالية وبلا تشويش.
تردد Arab action TV
- يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد:12562.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة تثبيت القناة على الرسيفر
- يجب عليك النقر على القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- ثم اختيار التركيب.
- النقر على البحث اليدوي.
- كتابة التردد.
- ثم الضغط على بحث.
