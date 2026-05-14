”ليلة تألق مرموش” اطّلع على نتيجة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق أنطوان سيمينيو، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، ليتمكن الدولي المصري عمر مرموش من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة داخل المرمى، مؤكدًا تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ مانشستر سيتي على سيطرته الكاملة، بينما لم يظهر كريستال بالاس بالشكل المنتظر، واكتفى بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، أضاف سافينيو الهدف الثالث بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك، ليؤكد انتصار السيتي بثلاثية مستحقة.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين فقط قبل جولتين من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر، ليواصل الفريق نتائجه المتذبذبة في البطولة هذا الموسم.