نزل ببلاش.. تردد قناة الجديد اللبنانية 2026 على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - تعد قناة الجديد من أهم القنوات في العالم العربي، حيث تعمل القناة على عرض محتوى ترفيهي متنوع ، كما تعرف القناة بوجود العديد من البرامج السياسية و الحوارية المعروفة، ولا تكتفي القناة بعرض البرامج بل تعرض أعمال عربية مشهورة وبجودة عالية وعلى مدار اليوم.

تردد قناة جديد

يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.

التردد:12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر