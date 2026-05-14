نزل ببلاش.. تردد قناة الجديد اللبنانية 2026 على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - تعد قناة الجديد من أهم القنوات في العالم العربي، حيث تعمل القناة على عرض محتوى ترفيهي متنوع ، كما تعرف القناة بوجود العديد من البرامج السياسية و الحوارية المعروفة، ولا تكتفي القناة بعرض البرامج بل تعرض أعمال عربية مشهورة وبجودة عالية وعلى مدار اليوم.
تردد قناة جديد
- يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد:12130.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
طريقة تثبيت القناة على الرسيفر
- يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- النقر على التركيب.
- ثم اختيار التثبيت اليدوي.
- يجب كتابة التردد.
- ثم النقر على بحث.
