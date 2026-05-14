تراجع سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 13 مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - شهدت أسواق الدواجن اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حالة من الهدوء النسبي في حركة أسعار الكتاكيت عمر يوم، حيث واصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم استقراره داخل بورصة الدواجن والشركات، إلى جانب ثبات أسعار البط الصغير دون تغييرات تُذكر.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
- سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 20 و30 جنيهًا.
- بينما سجلت القطعان من الكتاكيت البيضاء نحو 13 إلى 13.5 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
سجلت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن مستويات متقاربة، وجاءت على النحو التالي:
- يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا.
- بينما وصل سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 18 و19 جنيهًا.
- كما سجل أيضًا سعر كتكوت الجيل الثاني من 17 إلى 18 جنيهًا.
- أما عن سعر كتكوت روزي بيور فهو سجل بين 16 و17 جنيهًا.
- فيما وصل أيضًا سعر كتكوت أربو من 27 إلى 29 جنيهًا.
- بينما سجل سعر كتكوت كب حوالي 26 جنيهًا.
- كما أن سعر كتكوت روس فهو يتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا.
- أيضًا وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 25 جنيهًا.
