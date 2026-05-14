حمل مجانًا .. تردد قناة الخضراء علي النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 08:17 صباحاً - تميزت قناة الخضراء في تقديم محتوي يناسب اهتمامات جميع المشاهدين علي مدار اليوم حيث تم تجمع بين البساطة وسهولة العرض في برامجها وتتميز القناة بنقاء الصوت وجودة البث العالية لذلك هي افضل اختيار للمشاهدين ومع تزايد البحث سوف نعلن اخر تردد للقناة وطريقة استقبالها علي الرسيفر
تردد قناة الخضراء علي النايل سات
- التردد : 11564
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
خطوات استقبال قناة الخضراء على نايل سات
- نبدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت باستخدام زر menu.
- ثم نذهب الي قسم الإعدادات أو التركيب.
- ونقوم باختيار البحث اليدوي.
- ثم نقوم بتسجيل بيانات تردد القناة بشكل صحيح.
- ونقوم ببدء عملية البحث.
- وأخيرًا نحفظ القناة لنجدها مضافة تلقائيًا ضمن قائمة القنوات.
