ما سيحدث سوف يكون كارثي ومدمر ..الأردن تنتظر اسوء ساعات واعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس..اسوء مما حدث في ليبيا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار يوم السبت حول المعدلات العامة لهذا الوقت من السنة. تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، في حين تكون حارة في باقي المناطق. تهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة وقد تشتد أحيانًا.

أما في الليل، تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق. تهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة.

أما يوم الأحد نهارًا، فمن المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة. تكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، في حين تكون حارة في باقي المناطق. تهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة وقد تشتد في فترات معينة. في الليل، تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق. تهب الرياح باتجاه الشمال الغربي بسرعة معتدلة.