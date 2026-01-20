أخبار مصرية

النيابة العامة تحقق في بلاغ المحامية ولاء مكرم ضد محام بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:30 مساءً - بدأت النيابة العامة بالإسكندرية إجراء تحقيقاتها بشأن بلاغ تقدمت به المحامية ولاء مكرم ضد أحد المحامين، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب داخل المحكمة الكلية بالإسكندرية.

 

وأوضحت مصادر قضائية أن التحقيقات ما زالت مستمرة، حيث تقوم النيابة بسماع أقوال المجني عليها والشهود، وفحص أي مستندات أو تسجيلات ذات صلة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتؤكد النيابة العامة أنها تتعامل مع البلاغ بكل جدية لضمان التحقيق العادل وتطبيق القانون

