انت الأن تتابع خبر علاوي يثير الجدل بتصريحاته عن صدام حسين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات للرئيس العراقي السابق إياد علاوي الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

حيث قال علاوي في مقابلة صحفية قبل أيام، أن الرئيس صدام ليس لديه شيء، ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه، بل كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة ، "هذا هو صدام".



وأضاف: "(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام ، وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية"، كما أنه " قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي".



هذا وأعاد النشطاء عبر منصة إكس ( تويتر ) ، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع .



وفي السياق نفسه ، أضاف علاوي أن الأمريكان عرضوا عليه زيارة صدام حسين داخل الزنزانة ، وهذا ما رفضه ، فلم يستطع أن يرى رئيس الجمهورية أسيرًا لدى الأمريكان.

وقد لقيت تصريحات علاوي تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقاموا بإعادة نشر المقابلة.