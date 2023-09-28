انت الأن تتابع خبر تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في دولة عربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت السلطات في جيبوتي ، الخميس ، هزة أرضية بقوة 4.7 بمقياس ريختر ، على بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن.



وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.



وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.