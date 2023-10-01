انت الأن تتابع خبر الكشف عن سبب انفجار أنقرة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب اثنين من الشرطة التركية الأحد، بجروح طفيفة إثر "هجوم إرهابي" في العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو.



وقال صويلوم، إنّ إرهابيين استهدفا بالقنابل مبنى تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة، قائلا: "انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".



ووقع انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب وزارة الداخلية وهرعت أعداد كبيرة من الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، وفقا لوسائل إعلام تركية.



وأضاف صويلو، أن أحد منفذي هجوم أنقرة فجر نفسه وتم تحييد الآخر.



ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الأجهزة الأمنية أغلقت شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.