انت الأن تتابع خبر اتفرج لحظة وقوع انفجار بالقرب من الداخلية التركية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت كاميرات المراقبة ، اللحظة الأولى لحدوث الانفجار الإرهابي ، الذي وقع صباح الأحد بالقرب من وزارة الداخلية التركية.

وأصيب اثنين من الشرطة التركية ، بجروح طفيفة إثر الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال صويلوم، إنّ إرهابيين استهدفا بالقنابل مبنى تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة، قائلا: "انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".

ووقع انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب وزارة الداخلية وهرعت أعداد كبيرة من الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وأضاف صويلو، أن أحد منفذي هجوم أنقرة فجر نفسه وتم تحييد الآخر.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن الأجهزة الأمنية أغلقت شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.