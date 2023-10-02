انت الأن تتابع خبر مصر : رفع حالة الاستعداد لمواجهة حريق هائل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شب حريق هائل ، فجر الاثنين ، في مديرية أمن بمدينة الإسماعلية ، أسفر عن إصابة 38 شخصًا ، دون ان يعرف سبب الحريق .

وبحسب وكالة الأنباء المصرية ، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ 12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، ويجري المتابعة.

واندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى وحتى الساعة ال8 صباحًا، لم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي أتى على جميع طوابق المبنى وفقا للفيديوهات المرفقة.



كما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.