انت الأن تتابع خبر منح نوبل الطب لعالمين ساهموا بتطوير لقاحات كورونا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جائزة نوبل للطب، واحدة من جوائز نوبل الخمس، تُمْنَح بواسطة مؤسسة نوبل مرة في السنة لاكتشافات بارزة في مجالات علوم الحياة والطب تأسست سنة 1895 بواسطة مخترع الديناميت الكيميائي السويدي ألفريد نوبل، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وفي هذا السياق، منحت جائزة نوبل للطب الاثنين، للمجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان عن اكتشافاتهما في شأن لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

وأضافت أن "الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضم أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.

وحصل على نوبل الطب العام الفائت رائد علم المجين الإحاثي السويدي سفانتي بابو تتويجاً لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة، مما يوفّر تسليط الضوء على الجينات البشرية اليوم.