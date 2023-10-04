العاهل المغربي يستقبل عددًا من السفراء الأجانب

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رياض - احمد صلاح - استقبل العاهل المغربيّ الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددًا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، وهم:



"السيد يورغن كارلسون سفير مملكة السويد، السيدة آنا يانكوفيتش سفيرة جمهورية النمسا، السيد ناظم عادل أوغلو صامادوف سفير جمهورية أذربيجان، السيدة آبوك نيكانورا مانيوك آغير سفيرة جمهورية جنوب السودان، السيد بونيت تالوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد سيرهي ساينكو سفير أوكرانيا، السيد كريستوف لوكورتيي سفير الجمهورية الفرنسية، السيد كارلوس خوصي دي بينهو اي ميلو بيريرا ماركيش سفير جمهورية البرتغال، السيد مامادو كوليبالي سفير بوركينافاسو، السيد فابيو شيندا سفير مملكة التايلاند، السيد الياس لوبيس آندرادي سفير جمهورية الرأس الأخضر، السيد آليكساندري غويدو لوبيز بارولا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، السيدة ماريانا سال سفيرة جمهورية فنلندا، السيد أحمد باهية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية".



وحضر هذا الاستقبال، بحسب (MAP)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.