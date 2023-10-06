انت الأن تتابع خبر زيارة مرتقبة لوزير تركي إلى إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إنه "يعتزم زيارة إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمناقشة شحن الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا". وذلك خلال مقابلة مع قناة "إن تي في".

وأوضح بيرقدار أنّ "تركيا هي رابع أكبر سوق في أوروبا للغاز الطبيعي"، مضيفًا أنها "تعتزم أيضًا التموضع على أنها "دولة عبور للغاز المتّجه إلى الدول الأوروبية".

ولفت إلى أنه "سيناقش مع نظيره الإسرائيلي تسليم الغاز إلى تركيا للاستهلاك المحلي، وكذلك تنظيم عمليات التسليم إلى أوروبا".