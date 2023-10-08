انت الأن تتابع خبر غزة .. ارتفاع عدد الشهداء إلى 370 شهيدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع، منذ السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عصر الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 370 والمصابين إلى 2200.

من ناحية ثانية ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملة طوفان الأقصى إلى 600 قتيل و2300 جريح، وأفادت القناة الإسرائيلية 13 العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد، بأن عشرات الجرحى وصفت حالاتهم بالحرجة والخطيرة، وأن العدد مرشح للارتفاع.

وقررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الأحد، تعطيل دوام المدارس في إسرائيل خلال اليومين المقبلين، بسبب عملية "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة التربية الإسرائيلية، إنه "في ظل الأوضاع الأمنية، لن تكون هناك فصول وأنشطة تعليمية خلال اليومين المقبلين في جميع المدارس التعليمية في عموم إسرائيل، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، كما سيتم حظر الأنشطة التعليمية واللامنهجية والرحلات والجولات."

هذا وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل سمتها "طوفان الأقصى"، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.