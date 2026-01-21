الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال حملات ميدانية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة تحت شعار «خدمة أفضل وحياة كريمة».

حملات شاملة في بني سويف تستهدف رفع المخلفات وإزالة التعديات بصورة فعالة وتجديد البيئة

شهد مركز ومدينة الفشن تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن رفع أكثر من 70 طنًا من القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم التركيز على مناطق التجمعات والقرى التابعة، حيث تم مسح الطريق الزراعي بالكامل من أبسوج إلى قرية الفنت، مع العمل بنظام الورديات لمنع تراكم المخلفات مستقبلاً. في مركز ناصر، نجحت الحملات في رفع 82 طنًا من التراكمات المختلفة، وتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات في «كوم أبو راضي» للتخلص منها بشكل آمن، لتتماشى هذه الخطوات مع خطة المحافظة لتعظيم الفائدة من المخلفات والحفاظ على البيئة.

استهدفت الجهود أيضًا مركز ومدينة الواسطي، حيث تم إرسال معدات ثقيلة ومتوسطة لرفع 15 طنًا من مخلفات الهدم والبناء التي كانت تعوق تدفق المياه في ترعة الأطوابية، كما تم جمع القمامة المنزلية من العزب والمنازل ونقلها إلى مصنع التدوير. حملات النظافة لم تقتصر على هذا المركز، بل امتدت إلى مركزي ببا وإهناسيا، حيث تم تكثيف الأعمال اليومية لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

في إطار آخر، نفذت الوحدات المحلية حملات ميدانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم رصد عدد من المخالفات ومعالجتها، مما ساهم في إعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية، وذلك ضمن جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف. من جهة أخرى، تشمل الجهود أيضًا تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة، من خلال صيانة وإنارة الشوارع وتطوير الأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين بشكل عام.

أكّد محافظ بني سويف على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز التعامل الحاسم مع المخالفات، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية شاملة والحفاظ على الموروث الزراعي والبيئي، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.