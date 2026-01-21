نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: مخزون السكر يكفي 14 شهرًا وطرح ياميش رمضان بتخفيضات 25% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 10:06 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن، ويغطي احتياجات السوق المحلية لفترات كافية.

وأكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل مستمر في مختلف المنافذ التموينية، والتي تشمل المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي».

وأضاف ناجي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 14 شهرًا، بينما يكفي احتياطي اللحوم الطازجة لمدة 7 أشهر، واللحوم المجمدة لمدة 5 أشهر، والمكرونة لمدة 5 أشهر، والدواجن لمدة 5 أشهر، وكذلك الزيوت لمدة 5 أشهر، بما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي سياق آخر، طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية منتجات ياميش رمضان 2026 بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 25%.

وبلغ سعر البلح الجاف زنة 700 جرام في المجمعات التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية نحو 20 جنيهًا، وسعر البلح الجاف زنة كيلو جرام واحد 25 جنيهًا، والبلح نصف الجاف عبوة 700 جرام 50 جنيهًا، وعبوة 800 جرام 55 جنيهًا، وعبوة 1600 جرام 105 جنيهات.

كما بلغ سعر عبوة الفول السوداني المجروش للحلويات زنة 500 جرام 55 جنيهًا، وطبق الكاجو الوسط زنة 250 جرام 167.5 جنيهًا، وطبق الزبيب زنة 500 جرام 105 جنيهات، وطبق عين الجمل إكسترا زنة 250 جرام 160 جنيهًا، وطبق اللوز زنة 250 جرام 132.5 جنيهًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وبلغ سعر طبق الفستق الأمريكي زنة 250 جرام 205 جنيهات، ولفة التين المدور زنة 250 جرام 140 جنيهًا، ولفة التين المدور زنة 300 جرام 150 جنيهًا، ولفة قمر الدين المصري زنة 400 جرام 30 جنيهًا، ولفة قمر الدين زنة 400 جرام 70 جنيهًا، ولفة قمر الدين السوري زنة 400 جرام 80 جنيهًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: مخزون السكر يكفي 14 شهرًا وطرح ياميش رمضان بتخفيضات 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.