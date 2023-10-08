انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 قتيلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل الإعلام العبري، عصر لأحد، إلى ارتفاع عدد القتلى ليصل إلى 659 إسرائيلياً في مستوطنات غلاف غزة واصابة 2156 منذ صباح السبت.

هذا وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين والقتلى نتيجة للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت الصحيفة: "الموارد الصحية في جنوب البلاد استنفدت إلى أقصى الحدود يوم السبت حيث تم نقل المئات من المصابين في هجوم حماس إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وأشارت إلى أن من بين الذين دخلوا المستشفى 114 شخصا في حالة خطيرة، كما يتم علاج المرضى الذين يعانون من نوبات الهلع.

وأمر وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه بار سيمان طوف، بتعليق جميع رحلات موظفي الرعاية الصحية إلى الخارج وإلغاء الإجازات.

ودخلت معركة طوفان الأقصى، والتي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يومها الثاني، وشملت العملية غير المسبوقة ضد الاحتلال إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات، وأسر العشرات.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين.