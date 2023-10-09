انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. رشقة صاروخية جديدة من القسام والسّرايا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن توجيه ضربات صاروخية متعددة لمستوطنات ومدن محتلة، قبل قليل، ردًا على جرائم الاحتلال.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكريّ، إنّ "وحداتها الصاروخية وجهت ضربة لمطار بن غوريون ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة واستهداف بيوت المدنيين، في قطاع غزة"، كما أشرت إلى "أنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة ب100 صاروخ قبل قليل ضمن عمليات الرد على جرائم الاحتلال".



وفي ذات السياق، قالت سرايا القدس إنّ "قواتها استهدفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وقد تناقل الإعلام العبري مقاطع فيديو لوصول الصواريخ إلى الأراضي المحتلة.