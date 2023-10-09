انت الأن تتابع خبر مصادر أمريكية: الهجوم البري على غزة خلال 24 إلى 48 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البثّ الرسمية لدولة الاحتلال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين إنّ "الهجوم البريّ على قطاع غزّة سيبدأ خلال (24 إلى 48) ساعة"، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من جيش الاحتلال بهذا الخصوص حتّى الآن.

وكانت أفادت قناة "كان" العبريّة، الأحد، بأنّ "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قرر المصادقة على بند الحرب". وأنّه "أجرى الكابينت الذي اجتمع برئاسة بنيامين نتنياهو تقييمًا للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش، وعدد من الوزراء والضباط".