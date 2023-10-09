260 جثة من حفلة موسيقية .. فيديو لحظة الهجوم وهرب المستوطنين في الصحراء

انت الأن تتابع خبر260 جثة من حفلة موسيقية .. فيديو لحظة الهجوم وهرب المستوطنين في الصحراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قناة "I24" الإسرائيليّة، إنّ خدمة الطوارئ في دولة الاحتلال عثرت على 260 جثة بموقع حفل موسيقيّ بالصحراء، وأضافت أنّ "القتلى سقطوا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السّبت".

وذكرت أنّ "الحفلة الموسيقية سالفة الذكر أقيمت للاحتفال بعيد العرش اليهودي، وبدأت الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمرت حتى صباح السبت"



وكانت شنّت الفصائل الفلسطينية في غزّة هجومًا مباغتًا على بلدات الاحتلال ومستوطناته أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.



وكانت انتشرت مقاطع فيديو لهرب المستوطنين من الحفل في الصحراء، وفيديو لآثار الهجوم: