انت الأن تتابع خبر توقعات بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 والأسرى إلى 150 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 وعدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 150.

هذا ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم 5 من لواء النخبة غولاني، ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا.

ومع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال الاشتباكات متواصلة بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع الداخل الإسرائيلي، مع استمرار شن الاحتلال غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.

هذا واطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني اقتحم حاجزا عسكريا بجرافة عند أحد مداخل البلدة القديمة في الخليل.

واستشهد أكثر من 436 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بينهم أكثر من 120 طفلا.