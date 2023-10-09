انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. فلسطيني يقتحم حاجزاً عسكرياً للاحتلال بجرافة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم فلسطيني في الساعات الأولى من صباح الاثنين على تنفيذ عملية اقتحام حاجز الاحتلال بجرافة ثقيلة في الخليل.

ووثق عمليته ببث مباشر فتحه أثناء تنفيذ العملية على حاجز إسرائيلي.

واستشهد منفذ عملية الدهس بنيران الاحتلال بعد اقتحامه الحاجز، فيما سُمع صوت إطلاق نار كثيف في مستوطنات الخليل.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الداخلية في غزة ان الاحتلال يصعد من عدوانه وحربه بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة.

واستشهد طفل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، منذ ليلة الأحد، ما يرفع شهداء مواجهات قلنديا إلى 4.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل آدم الجولاني (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري، ما يرفع إجمالي شهداء الضفة الغربية المحتلة منذ السبت مع بدء الانتهاكات الإسرائيلية التي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 14.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال الليلة الماضية، في إطار الضربات المكثفة التي يشنّها على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت "خلال الليل.. بقصف أكثر من 500 هدف لحماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف أن عناصر حماس مازالت قادرة على التسلل إلى الداخل المحتل، حيث وصلت كتائب القسام إلى 20 مستوطنة و11 معسكرا للجيش



وأعترف جيش الاحتلال أن عشرات المستوطنين محتجزون في قطاع غزة.

هذا وأطلقت كتائب القسام وسرايا القدس، مساء الأحد وصباح الاثنين، رشقات صاروخية كبيرة صوب مدينتي تل أبيب وعسقلان.

وأعلنت كتائب القسام قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي في تل أبيب برشقة صاروخية، وتوجيه ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ100صاروخ ردا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية الأمنة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ضمن معركة طوفان الأقصى، وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن أضرار جراء سقوط صاروخ من غزة استهدف مبنى بشكل مباشر في عسقلان.