انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: اهربوا إلى مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة الهرب إلى مصر من الغارات التي تشنها على القطاع، وفقاً لموقع "واينت" العبري الثلاثاء.

وقال لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا.

الجدير بالذكر ان قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء إلى 705 شهداء ونحو 3900 مصابا.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قصفت الليلة نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس، مع فرض حصار كامل على القطاع، وقطعا كليا للمياه عنه.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضابطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124 قتيلا.

ومن أبرز المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال بخصوص المعركة:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنه لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة.

الجيش الإسرائيلي ينقل عن كبير متحدثيه القول إنه لا مؤشر على وجود أنفاق تسلل عبر حدود غزة.

الجيش الإسرائيلي ينقل عن كبير متحدثيه القول إن القوات تلغم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي لغزة.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أعاد فرض السيطرة على حدود غزة في الـ24 ساعة الماضية.