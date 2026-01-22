لماذا يحدث سرطان عنق الرحم؟.. الأسباب وعوامل الخطر مع الدكتورة شهد محمود

يُعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها والكشف عنها في مراحل مبكرة، ورغم ذلك لا يزال يشكّل مصدر قلق صحي لدى الكثير من النساء حول العالم. تكمن خطورة هذا المرض في أنه غالبًا ما يتطور بصمت، دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل الفحص الدوري والتوعية الصحية عنصرين أساسيين في الحد من انتشاره وتقليل مضاعفاته.

ترتبط الإصابة بسرطان عنق الرحم بشكل وثيق بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس شائع يمكن أن يصيب النساء في سن مبكرة دون أن يسبب أعراضًا فورية. ومن هنا تبرز أهمية الفهم الصحيح لأسباب المرض، وعوامل الخطر المرتبطة به، وأهمية الفحوصات الدورية، إضافة إلى الدور الوقائي الكبير للتطعيم.

تعرفي على سرطان عنق الرحم من منظور طبي متخصص، استنادًا إلى هذه المقابلة مع الدكتورة شهد محمود، استشاري أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تشمل أسباب المرض، أعراضه، العلامات التحذيرية، وسائل الكشف المبكر، أحدث خيارات العلاج، ومدى فعالية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية منه.

الفحوصات الدورية تقي الإصابة بسرطان عنق الرحم

ما هو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يبدأ في الخلايا المبطنة لعنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم الذي يربط الرحم بالمهبل. غالبًا ما يتطور هذا السرطان ببطء، ويمر بمراحل تغيرات خلوية قبل أن يتحول إلى سرطان فعلي، ما يمنح فرصة حقيقية للكشف المبكر والعلاج قبل الوصول إلى مراحل متقدمة.

الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان عنق الرحم؟

تؤكد الدكتورة شهد محمود أن السبب الرئيسي المسؤول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وبالأخص الأنواع عالية الخطورة منه.

ينتقل فيروس HPV في معظم الحالات عن طريق الاتصال الجنسي، ويُعد مسؤولًا عن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم حول العالم.

هل توجد طرق أخرى لانتقال فيروس HPV؟

تشير الطبيبة إلى أن الطرق غير الجنسية لانتقال فيروس الورم الحليمي البشري نادرة جدًا ولا تُعد سببًا شائعًا للعدوى، ومن بينها:

انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الولادة الطبيعية (وهو أمر نادر للغاية)

الملامسة المباشرة للجلد المصاب في حالات خاصة (نظريًا)

العدوى الذاتية من منطقة لأخرى في نفس الشخص (نادرة)

أعراض سرطان عنق الرحم؟

من أ كثرما يميز سرطان عنق الرحم عن غيره من أنواع السرطانات الأخرى أن العديد من المراحل المبكرة تُكتشف دون ظهور أي أعراض، وغالبًا ما يتم تشخيصها خلال الفحوصات الروتينية.

لكن في بعض الحالات، خاصة مع تقدم المرض، قد تظهر أعراض مثل:

نزيف مهبلي غير طبيعي

نزيف بين فترات الحيض

نزيف بعد العلاقة الزوجية

وفي المراحل الأكثر تقدمًا، قد تعاني المريضة من:

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

نزيف مهبلي أقوى وأكثر تكرارًا

أما بعد انقطاع الطمث، فإن حدوث نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث أو إفرازات مهبلية غير طبيعية

يُعدان من العلامات التي تستدعي الفحص الطبي الفوري دون أي تأخير

دكتورة شهد محمود استشاري أمراض النساء والتوليد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية

علامات سرطان عنق الرحم المبكرة؟

توضح الدكتورة شهد محمود أن غالبية النساء لا يشعرن بأي أعراض مبكرة، وهو ما يجعل الفحص الدوري المنتظم أمرًا بالغ الأهمية.

وتُعد أولى العلامات المبكرة التحذيرية لسرطان عنق الرحم، نزيف مهبلي غير طبيعي، سواء بعد العلاقة الزوجية، أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث وقد يصاحب ذلك أعراض غير طبيعية:

إفرازات مهبلية غير طبيعية

ألم أثناء العلاقة الزوجية

وهنا تؤكد د. شهد أن أي نزيف غير طبيعي يستوجب مراجعة الطبيب فورًا دون تأخير.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

توجد عدة عوامل قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، من أبرزها:

بدء النشاط الجنسي في سن مبكرة، خاصة مع تعدد الشركاء الجنسيين أو وجود شريك له شركاء متعددون

عدم إجراء الفحص الدوري لمسحة عنق الرحم أو فحص فيروس HPV

ضعف جهاز المناعة، مثل حالات نقص المناعة أو استخدام أدوية مثبطة للمناعة

التدخين أو التعرض المستمر للتدخين السلبي

عدم تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

الإصابة بعدوى HPV مزمنة غير معالَجة

وجود تاريخ سابق لتغيرات غير طبيعية في خلايا عنق الرحم دون متابعة أو علاج

الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم؟

يُعد الكشف المبكر حجر الأساس في الوقاية من سرطان عنق الرحم، ويشمل الفحوصات الأساسية:

فحص فيروس الورم الحليمي البشري (HPV screening) للكشف عن وجود الفيروس وتحديد درجة خطورته

مسحة عنق الرحم (Pap Smear) لفحص الخلايا المتساقطة من عنق الرحم

منظار عنق الرحم (Colposcopy) وأخذ عينات من المناطق التي تظهر فيها تغيرات خلوية، خاصة في الحالات التي يظهر فيها فيروس عالي الخطورة أو خلايا غير طبيعية

في أي عمر يجب عمل فحوصات سرطان عنق الرحم؟

غالبًا ما تُجرى هذه الفحوصات للنساء بين 25 و65 عامًا.

المدة الزمنية الموصي بها بين الفحوصات وهل تختلف بحسب كل حالة؟

بحسب الإرشادات العامة، يجب أن تُعاد مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات إذا كانت النتائج طبيعية، أما فحص HPV فهو يمكن أن يُعاد كل 5 سنوات إذا كانت النتائج سلبية

أما في حالة إجراء الفحصين معًا، يتم عمل مسحة عنق الرقم وفحص الـ HPV معًا كل 5 سنوات حال كانت النتائج سليمة وغير مقلقة.

الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم هو سر النجاة

هل يؤثر العامل الوراثي على مواعيد الفحص؟

توضح الدكتورة شهد محمود أن سرطان عنق الرحم ليس وراثيًا في العموم، ولا يتم تقصير مدة الفحص بسبب التاريخ العائلي وحده، لكن قد تختلف المدة في الحالات التالية:

ضعف المناعة

وجود نتيجة فحص غير طبيعية سابقة

الإصابة بعدوى HPV عالية الخطورة

وفي هذه الحالات، يتم تحديد مواعيد الفحص حسب تقييم الطبيب والبروتوكول العلاجي المناسب.

علاجات سرطان عنق الرحم المتوفرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية؟

تلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة لمريضات سرطان عنق الرحم، من خلال فريق طبي متعدد التخصصات، يشمل:

الفحص الدوري للحالات العامة والخاصة

فريق متخصص في مناظير عنق الرحم باستخدام أجهزة حديثة

تشخيص التغيرات ما قبل السرطانية وعلاجها مبكرًا

العلاج الجراحي، يُستخدم في الحالات المبكرة غير المنتشرة، وقد يشمل، استئصال الرحم وعنق الرحم، إزالة الأنسجة المحيطة وبعض الغدد الليمفاوية، وفي حالات نادرة، يمكن استئصال عنق الرحم فقط أو جزء مخروطي من الرحم مع الحفاظ على الخصوبة، وذلك عند التشخيص المبكر جدًا

العلاج الإشعاعي، وهو يعتمد على توجيه أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن أن يكون: خارجيًا أو داخليًا باستخدام أجهزة توضع داخل المهبل

العلاج الكيميائي، يتم باستخدام أدوية تُعطى عن طريق الوريد للقضاء على الخلايا السرطانية.

العلاج المناعي والعلاجات الموجهة ويشمل، تعزيز جهاز المناعة لمحاربة السرطان ومنع تكوين أوعية دموية جديدة تغذي الورم

الرعاية التلطيفية، وهي تركز على تحسين جودة حياة المريضة، وتخفيف الألم والتوتر، ويمكن تقديمها جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأساسية.

هل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري فعال؟

تؤكد الدراسات الطبية، كما تشير الدكتورة شهد محمود، أن التطعيم ضد فيروس HPV فعال للغاية في الوقاية من العدوى ومن تطور أمراض وسرطان عنق الرحم.

ومنذ عام 2007، كانت أبوظبي من أوائل المدن في الخليج التي وفرت هذا التطعيم مجانًا للفتيات في الصف الحادي عشر، في خطوة رائدة لحماية صحة المرأة على المدى الطويل.

ما الفرق بين سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم؟

يختلف سرطان الرحم عن سرطان عنق الرحم من حيث مكان الإصابة والأسباب وطبيعة الاكتشاف. فسرطان الرحم غالبًا ما يبدأ في بطانة الرحم، ويكون مرتبطًا بتغيرات هرمونية، ويظهر عادةً بأعراض مبكرة أبرزها النزيف غير الطبيعي، خاصة بعد انقطاع الطمث. أما سرطان عنق الرحم فينشأ في الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم)، ويرتبط في معظم الحالات بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وغالبًا ما يتطور بصمت دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، لذلك يعتمد اكتشافه بشكل أساسي على الفحص الدوري مثل مسحة عنق الرحم وفحص HPV.

وختامًا، وبعد أن أصبحتِ على دراية بأهم المعلومات الطبية عن سرطان عنق الرحم، لا يوجد داعي للقلق عزيزتي، كونه من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بنسبة كبيرة من خلال التوعية، والفحص المبكر، والالتزام بالتطعيم. ويؤكد المختصون أن الكشف المبكر لا ينقذ الحياة فحسب، بل يفتح المجال أمام خيارات علاجية أبسط وأكثر فاعلية، ويحافظ على صحة المرأة وجودة حياتها ما يضمن لها حياة صحية كريمة تليق بها.

ما يجب أن تدركيه جيدًا، هو أن نشر الوعي الصحي والالتزام بالفحوصات الدورية يظل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض السرش الذي يلتهم أعمار النساء بلا شفقة.

مع خالص تمنياتي لكِ ولكل النساء بدوام الصحة والعافية