ويتكوف يشكر الرئيس السيسي والوزير حسن رشاد على جهودهما فى اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:34 مساءً - شكر ستيف ويتكوف في كلمته خلال مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح له بتمثيله خلال فترة المفاوضات لوقف اطلاق النار في القطاع، وخص بالذكر عدد من الرؤساء والمسئولين في المنطقة.

قال ويتكوف: أشكر الجميع هنا على جهودهم للوصول الى السلام .. أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيد الوزير حسن رشاد ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.. توصلنا لاتفاق في غزة.. خلقنا إحساس بالأمل في هذا الشأن للعالم.. أشكر من فعلوا الكثير منهم الشيخ محمد من قطر أيضا.. وكل المتواجدين، وقال ويتكوف إن ثقة ترامب في التوصل لاتفاق سلام ألهمته فى الكثير من الجهود التى قام بها إلى جانب جارديد كوشنر.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في كلمة ألقاها عقب مراسم توقيع اتفاق ، إن مجلس السلام معني بالعمل وليس مجرد بيانات شديدة اللهجة اعتاد العالم سماعها من القادة العالميين.

وأضاف روبيو: كثيرًا ما نجد أنفسنا في فعاليات يقرأ فيها الناس بيانات معدة مسبقًا، ورسائل شديدة اللهجة، دون أي فعل. لا شيء يحدث وتابع: هذه مجموعة من القادة الذين يعنون بالعمل، ورئيس الولايات المتحدة رئيس يعنى بالعمل، يعنى بإنجاز الأمور. واليوم هو بداية ذلك، بداية عهد جديد ومرحلة جديدة نعتقد أنها بالغة الأهمية كنموذج لبقية العالم لما هو ممكن

ومنذ قليل، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا اطلاق مجلس السلام في غزة من دافوس، في محطته الثانية بعد اتفاق شرم الشيخ ، ووجه ترامب الشكر لمسئوليه، وقال: لدينا سلام الان في الشرق الأوسط

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نسخة من ميثاق مجلس السلام في غزة ، تنص على أن المجلس سيعمل على ضمان سلام دائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراع، وليس غزة فقط، كما دعا إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام، وهو ما اعتبره المراقبون على نطاق واسع انتقادًا لدور الأمم المتحدة التقليدي.

وبحسب النسخة التي اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، يمنح الميثاق ترامب صلاحيات شخصية واسعة فبالإضافة إلى حق النقض (الفيتو)، سيتمكن ترامب من تسمية خليفته كما سيخول له إصدار قرارات أو توجيهات أخرى لتنفيذ مهمة المجلس وتضم قائمة المدعوين بريطانيا والأردن وروسيا وغيرها، وأعلنت عدة دول انضمامها علنًا، من بينها قادة مصر وبيلاروسيا والإمارات والمجر