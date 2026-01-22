الرئيس الأمريكى يوقع على ميثاق إنشاء مجلس السلام فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:34 مساءً -

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من سويسرا، على ميثاق إنشاء مجلس السلام، موضحاً أن المجلس يعد منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية في غزة.

تعليقات ترامب حول السلام في الشرق الأوسط

أعلن ترامب أن هناك سلاماً في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

حل النزاعات الإقليمية والمياه

خلال المراسم، أشار ترامب إلى لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن الجانبين يعملان على حل قضية السد الإثيوبي الذي أثر على تدفق المياه إلى نهر النيل، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد حل لهذه القضية.