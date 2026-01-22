الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة ارتفع بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.

فلسطين: عجز الميزان التجاري يرتفع 43% خلال تشرين ثاني الماضي

وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه الخميس، أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر تشرين ثاني 2025 بنسبة 30% مقارنة مع تشرين ثاني 2024، لتبلغ 184.4 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت بنسبة 43%، وشكّلت ما نسبته 87% من إجمالي قيمة الصادرات خلال الشهر المذكور، في حين انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالواردات، أفاد الإحصاء بأنها ارتفعت بنسبة 39% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع تشرين ثاني 2024، لتبلغ قيمتها 703.8 مليون دولار.

وبيّن أن الواردات من إسرائيل ارتفعت بنسبة 40%، وشكّلت 58% من إجمالي قيمة الواردات خلال الشهر، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع العام السابق.

أما على صعيد الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، لتبلغ قيمة العجز 519.4 مليون دولار.