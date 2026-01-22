القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:33 مساءً - يحل نادي الاتحاد ضيف ثقيل على نظيره نادي القادسية مساء اليوم الخميس، في قمة مرتقبة يحتضنها ملعب "الأمير محمد بن فهد" بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل العميد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 27 نقطة، ويسعى رفاق كريم بنزيما للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرهم في الجولة الماضية أمام الاتفاق، وذلك لتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

في المقابل، يطمح القادسية، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة عروضه القوية والمحافظة على موقعه المتقدم في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية

تقام المباراة اليوم الخميس 22 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القادسية

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، كما يتوفر البث المباشر عبر تطبيق ثمانية للأجهزة الذكية.